Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News.

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Що у Держдепі кажуть про війну в Україні

Ведучий телеканалу наголосив, що строки завершення війни Дональда Трампа у "два тижні" постійно рухаються. Він поцікавився, коли це все ж настане. Речниця Держдепу заперечила, що вони "не рухаються".

Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що повинно відбуватися,

– заявила Теммі Брюс.

За її словами, Трамп налаштований рішуче на досягнення миру. На думку Брюс, про це свідчать нещодавні емоційні заяви американського лідера в Truth Social. Тоді президент США розповів, що незадоволений Путіним.

Речниця Держдепу зазначила, що є певний термін для досягнення миру, а Україна та Росія знають вимоги Сполучених Штатів. "Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони серйозні, і вони будуть приймати рішення відповідно до цього", – підкреслила Брюс.