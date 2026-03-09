США приказывают дипломатам и их семьям покинуть консульство на юге Турции
- Госдепартамент США приказал дипломатам и их семьям покинуть консульство в Адане из-за рисков безопасности.
- Гражданам США, находящимся на юго-востоке Турции, рекомендовано покинуть регион из-за угрозы иранских ракетных ударов.
Иран по меньшей мере дважды запускал баллистику по Турции. США обратились к своим гражданам с предупреждением.
9 марта 2026 года Госдепартамент США приказал сотрудникам правительства США, которые не выполняют критически важных обязанностей, и членам их семей покинуть Генеральное консульство в Адане из-за рисков для безопасности.
К чему призывают американцев в Турции?
Генеральное консульство США в Адане приостановило все консульские услуги.
Поэтому американцам следует обращаться в Посольство США в Анкаре или Генеральное консульство США в Стамбуле для получения консульских услуг.
Кроме того, гражданам США, которые находятся на юго-востоке Турции, настоятельно рекомендуют покинуть регион сейчас.
Юго-восток Турции охватывает такие провинции как: Адана, Адияман, Батман, Бингель, Битлис, Диярбакыр, Элазыг, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ичель, Килис, Кахраманмараш, Малатия, Мардин, Муш, Османие, Сиирт, Санлыурфа, Ширнак, Тунджели и Ван.
После начала военных действий между США и Ираном 28 февраля для Турции существует угроза иранского ракетного удара. 4 марта противовоздушная оборона НАТО уничтожила иранскую баллистическую ракету, направленную в воздушное пространство этой страны.
9 марта Иран снова запустил баллистику в направлении Турции. Обломки сбитой ракеты упали вблизи Газиантепа.
Что известно о ходе боевых действий на Ближнем Востоке?
После нескольких иранских атак на американские объекты в Саудовской Аравии Госдеп США издал приказ о о немедленном отъезде своих дипломатов из этой страны.
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху призвал иранцев выступить против своего режима. Нетаньяху считает, что конфликт между США и Ираном может помочь иранцам в восстании.
Между тем иранская военная и политическая верхушка присягнула на верность новому верховному лидеру Моджтаби Хаменеи. Президент США выразил возмущение этим решением, назвав Моджтаби Хаменеи "легкомысленной фигурой".