США приказывают дипломатам и их семьям покинуть консульство на юге Турции

Иран по меньшей мере дважды запускал баллистику по Турции. США обратились к своим гражданам с предупреждением.

9 марта 2026 года Госдепартамент США приказал сотрудникам правительства США, которые не выполняют критически важных обязанностей, и членам их семей покинуть Генеральное консульство в Адане из-за рисков для безопасности.

К чему призывают американцев в Турции?

Генеральное консульство США в Адане приостановило все консульские услуги.

Поэтому американцам следует обращаться в Посольство США в Анкаре или Генеральное консульство США в Стамбуле для получения консульских услуг.

Кроме того, гражданам США, которые находятся на юго-востоке Турции, настоятельно рекомендуют покинуть регион сейчас.

Юго-восток Турции охватывает такие провинции как: Адана, Адияман, Батман, Бингель, Битлис, Диярбакыр, Элазыг, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ичель, Килис, Кахраманмараш, Малатия, Мардин, Муш, Османие, Сиирт, Санлыурфа, Ширнак, Тунджели и Ван.

После начала военных действий между США и Ираном 28 февраля для Турции существует угроза иранского ракетного удара. 4 марта противовоздушная оборона НАТО уничтожила иранскую баллистическую ракету, направленную в воздушное пространство этой страны.

9 марта Иран снова запустил баллистику в направлении Турции. Обломки сбитой ракеты упали вблизи Газиантепа.

Что известно о ходе боевых действий на Ближнем Востоке?