Министр обороны США объяснил "паузу" в поставках оружия Украине
Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что заморозка поставок оружия Украине – это "пауза". Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп внимательно следит за действиями Киева.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Как Хэгсет объяснил остановку военной помощи
Во время разговора с журналистами Гегсет отметил, что заморозка военной помощи Украине – это временная "пауза".
Как отмечал президент, это пауза. Именно так он сказал с самого начала. Пауза – пока не будет настоящего обязательства двигаться по пути к миру,
– сообщил глава Пентагона.
Министр обороны добавил, что Трамп "внимательно следит" за действиями Киева в направлении мирного урегулирования войны.
"И мы очень поощрены теми сигналами, которые видим. В конце концов, он (Трамп, – 24 Канал) примет окончательное решение", – отметил Гегсет.
Напомним, что по информации NYT, США даже прекратили предоставлять Украине разведданные о пусках дронов и ракет. Бывший руководитель ГУР Валерий Кондратюк объяснил, что это не критично, ведь эти данные может предоставлять и Европа.