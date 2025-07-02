Европейские союзники шокированы решением США приостановить поставки боеприпасов Украине, – Bloomberg

Соединенные Штаты приостановили поставки некоторой военной помощи Украине. Такое решение стало неожиданным для европейских чиновников.

Союзники США требуют разъяснений Белого дома относительно решения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как европейские чиновники реагируют на решение США по Украине

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил изданию, что официальные лица были потрясены решением Соединенных Штатов, в частности, из-за того, что они пытаются найти способы компенсировать уменьшение американской помощи. По его словам, переговоры происходят за закрытыми дверями.

Собеседники Bloomberg говорят, что европейские союзники требуют объяснений от Штатов относительно этого решения, причем некоторые из них считают, что позиция страны может быть смягчена или отменена.

Напомним, что 1 июля Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США.

Там отметили, что решение приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас. Это вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе из-за того, что государство может стать более уязвимым к российским авиаударам.