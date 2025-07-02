Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Часть военной помощи, которую США должны были передать Украине, остановили буквально в пути и вернули обратно после принятого решения о приостановлении поставок.

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США остановили поставки оружия Украине еще в начале июня

Такое решение в Вашингтоне приняли еще в начале июня, но о нем стало известно только теперь – через несколько дней после массовой российской атаки.

Издание отмечает, что для Украины это особенно болезненный удар, ведь речь идет о перехватчиках для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты для истребителей F-16, на которые рассчитывали для усиления ПВО и ударов по целям врага.

Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку они были обещаны. Это существенно влияет на наше планирование,

– цитирует FT одного из украинских чиновников, причастного к военному планированию.

В Минобороны Украины сообщили, что официального предупреждения о решении не получали, а статус поставок сейчас уточняют. Между тем эксперты предупреждают, что отсутствие ракет Patriot может привести к росту количества попаданий российских ракет в города и, соответственно, новых жертв среди гражданских. А нехватка ракет GMLRS ограничит возможность ВСУ бить по важным целям в глубине фронта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что любая задержка или промедление с поддержкой только побуждает Россию продолжать войну и террор, а не искать мира.