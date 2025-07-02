Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал NYT. Решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки части вооружения Украине, включая ракеты для Patriot и высокоточные боеприпасы, вызвало беспокойство среди военных и политиков.

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Трамп приостановил поставки оружия для Украины

Как пишет NYT, это непосредственно повлияет на способность защищать города от массированных российских атак.

Командир одного из украинских подразделений Олег Ворошиловский признал, что пауза в поставках "серьезно повлияет на боевую эффективность".

Мы найдем оружие... будет сложнее, умрет гораздо больше людей,

– отметил он.

Депутат Соломия Бобровская также заявила, что этот шаг Вашингтона – сигнал, что "Украина больше не в центре внешней политики США".

Хотя Киев продолжает получать оружие из Европы и наращивает собственное производство, а Трамп даже заявил о возможности отправки еще больше Patriot, пока непонятно, будет ли это продажа или помощь.

В ответ на сокращение поставок из США Украина запускает совместные программы производства оружия с Великобританией, Данией и Норвегией.