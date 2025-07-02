Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал NYT. Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити постачання частини озброєння Україні, включно з ракетами для Patriot і високоточними боєприпасами, викликало занепокоєння серед військових і політиків.

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Трамп призупинив постачання зброї для України

Як пише NYT, це безпосередньо вплине на здатність захищати міста від масованих російських атак.

Командир одного з українських підрозділів Олег Ворошиловський визнав, що пауза у поставках "серйозно вплине на бойову ефективність".

Ми знайдемо зброю… буде складніше, помре набагато більше людей,

– зазначив він.

Депутатка Соломія Бобровська також заявила, що цей крок Вашингтона – сигнал, що "Україна більше не в центрі зовнішньої політики США".

Хоча Київ продовжує отримувати зброю з Європи та нарощує власне виробництво, а Трамп навіть заявив про можливість надсилання ще більше Patriot, поки незрозуміло, чи це буде продаж чи допомога.

У відповідь на скорочення постачань зі США Україна запускає спільні програми виробництва зброї з Великою Британією, Данією та Норвегією.