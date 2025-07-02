Союзники США вимагають роз'яснень Білого дому щодо нього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як європейські чиновники реагують на рішення США щодо України

Один із чиновників на умовах анонімності повідомив виданню, що офіційні особи були приголомшені рішенням Сполучених Штатів. Зокрема через те, що вони намагаються знайти способи компенсувати зменшення американської допомоги. За його словами, переговори відбуваються за зачиненими дверима.

Співрозмовники Bloomberg кажуть, що європейські союзники вимагають пояснень від Штатів щодо цього рішення, причому деякі з них вважають, що позиція країни може бути пом’якшена або скасована.

Нагадаємо, що 1 липня Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США.

Там зауважили, що рішення прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз. Це викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі через те, що держава може стати вразливішою до російських авіаударів.