Решение США повлияет на способность Украины отражать атаки России на гражданскую инфраструктуру, – FT

Соединенные Штаты приостановили поставки вооружения в Украину, в частности, зенитных ракет. Это значительно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам.

Таким образом американцы фактически поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как решение США повлияет на способность Украины отражать российские атаки

Журналисты отмечают, что решение администрации Белого дома появилось через три дня после одного из крупнейших ракетно-дронных ударов россиян по Украине и на фоне эскалации в течение последних месяцев.

Американские чиновники говорят, что среди вооружений, поставки которых приостановили, – перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, запускаемые украинскими истребителями F-16.

По их словам, решение приостановить поставки этих боеприпасов вызвано беспокойством относительно собственной военной готовности Вашингтона, запасы которого якобы исчерпываются.

Мы рассчитывали на многие из этих систем, как и было обещано. Это существенно влияет на наше планирование,

– сказал украинский чиновник, ответственный за военную стратегию.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;

более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;

противотанковых гранатометов AT4;

примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, которые запускаются установками HIMARS и M270 MLRS.

Издание отмечает, что в Белом доме отказались подтвердить, передачу каких именно систем вооружений было остановлено. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но "изучает и адаптирует свой подход".

Военный эксперт киевского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что "отсутствие зенитных ракет Patriot приведет к увеличению количества успешных российских ракетных ударов по украинским городам, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения".

Напомним, что 1 июля Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США. Там отметили, что решение приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас.