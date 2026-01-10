Угрожают Гренландии, но вооружают Данию: США ведут двойную игру

Несмотря на серьезные намерения США получить Гренландию, Штаты позволили Дании приобрести американские ракеты для вертолетов. Продажа оружия включает ракеты, пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Defence Express.

Какое вооружение Дания купила у США?

Несмотря на конфликт вокруг Гренландии, США все же продали Дании свои ракеты и спутниковое вооружение на сумму более 45 миллионов долларов.

По данным Государственного департамента США, Дания планирует приобрести до сотни ракет AGM-114R Hellfire II, три стационарные тестовые ракеты, шесть пусковых установок M299, два траспортные прицепы MHU-191/M и три держателя BRU-14. Также в комплект войдут логистика, услуги по поддержке, запчасти, техническая документация и программное обеспечение.

Продажа вооружения направлена на продвижение американских геополитических интересов и улучшение безопасности НАТО.

К слову, Трамп серьезно нацелен получить Гренландию. Официальные лица США обсуждали возможность единовременных выплат гренландцам в рамках попытки убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам.

В издании подчеркивают, что конфликт вокруг острова не помешал Трампу реализовать выгодную сделку. Сейчас большинство угроз президента США по острову звучат только устно, без практических шагов в политике. Дания остается давним партнером США, поэтому для Вашингтона не было оснований отказывать в продаже вооружения.

Какие еще страны претендуют на Гренландию?