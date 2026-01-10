Укр Рус
Геополитика Америка Угрожают Гренландии, но вооружают Данию: США ведут двойную игру
10 января, 18:15
Угрожают Гренландии, но вооружают Данию: США ведут двойную игру

Диана Подзигун
Основні тези
  • США продали Дании ракеты AGM-114R Hellfire II и сопутствующее оборудование на сумму более 45 миллионов долларов, несмотря на конфликт вокруг Гренландии.
  • Продажа включает логистику, техническую документацию и услуги по поддержке, что способствует безопасности НАТО и американским геополитическим интересам.

Несмотря на серьезные намерения США получить Гренландию, Штаты позволили Дании приобрести американские ракеты для вертолетов. Продажа оружия включает ракеты, пусковые установки и сопутствующее оборудование.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Defence Express.

Какое вооружение Дания купила у США?

Несмотря на конфликт вокруг Гренландии, США все же продали Дании свои ракеты и спутниковое вооружение на сумму более 45 миллионов долларов.

По данным Государственного департамента США, Дания планирует приобрести до сотни ракет AGM-114R Hellfire II, три стационарные тестовые ракеты, шесть пусковых установок M299, два траспортные прицепы MHU-191/M и три держателя BRU-14. Также в комплект войдут логистика, услуги по поддержке, запчасти, техническая документация и программное обеспечение.

Продажа вооружения направлена на продвижение американских геополитических интересов и улучшение безопасности НАТО.

К слову, Трамп серьезно нацелен получить Гренландию. Официальные лица США обсуждали возможность единовременных выплат гренландцам в рамках попытки убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам.

В издании подчеркивают, что конфликт вокруг острова не помешал Трампу реализовать выгодную сделку. Сейчас большинство угроз президента США по острову звучат только устно, без практических шагов в политике. Дания остается давним партнером США, поэтому для Вашингтона не было оснований отказывать в продаже вооружения.

Какие еще страны претендуют на Гренландию?

  • Президент США заявляет, что Америка должна полноценно забрать остров под свой контроль, а не просто арендовать военные базы на его территории.

  • Впрочем, на Гренландию посягает не только Трамп – еще по меньшей мере две страны планируют завладеть островом.

  • Американский президент отметил, что если остров не перейдет в руки Штатов, его непременно захватит Россия или Китай. "А мы не хотим иметь Россию или Китай в качестве соседей,
    – добавил Трамп.