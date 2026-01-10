Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Defence Express.
Какое вооружение Дания купила у США?
Несмотря на конфликт вокруг Гренландии, США все же продали Дании свои ракеты и спутниковое вооружение на сумму более 45 миллионов долларов.
По данным Государственного департамента США, Дания планирует приобрести до сотни ракет AGM-114R Hellfire II, три стационарные тестовые ракеты, шесть пусковых установок M299, два траспортные прицепы MHU-191/M и три держателя BRU-14. Также в комплект войдут логистика, услуги по поддержке, запчасти, техническая документация и программное обеспечение.
Продажа вооружения направлена на продвижение американских геополитических интересов и улучшение безопасности НАТО.
К слову, Трамп серьезно нацелен получить Гренландию. Официальные лица США обсуждали возможность единовременных выплат гренландцам в рамках попытки убедить их выйти из состава Дании и потенциально присоединиться к Соединенным Штатам.
В издании подчеркивают, что конфликт вокруг острова не помешал Трампу реализовать выгодную сделку. Сейчас большинство угроз президента США по острову звучат только устно, без практических шагов в политике. Дания остается давним партнером США, поэтому для Вашингтона не было оснований отказывать в продаже вооружения.
Какие еще страны претендуют на Гренландию?
Президент США заявляет, что Америка должна полноценно забрать остров под свой контроль, а не просто арендовать военные базы на его территории.
Впрочем, на Гренландию посягает не только Трамп – еще по меньшей мере две страны планируют завладеть островом.
Американский президент отметил, что если остров не перейдет в руки Штатов, его непременно захватит Россия или Китай. "А мы не хотим иметь Россию или Китай в качестве соседей,
– добавил Трамп.