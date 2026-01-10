Погрожують Гренландії, але озброюють Данію: США ведуть подвійну гру

Попри серйозні наміри США отримати Гренландію, Штати дозволили Данії придбати американські ракети для вертольотів. Продаж зброї включає ракети, пускові установки та супутнє обладнання.

Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Defence Express.

Яке озброєння Данія купила у США?

Попри конфлікт навколо Гренландії, США все ж продали Данії свої ракети та супутнє озброєння на суму понад 45 мільйонів доларів.

За даними Державного департаменту США, Данія планує придбати до сотні ракет AGM-114R Hellfire II, три стаціонарні тестові ракети, шість пускових установок M299, два траспортні причепи MHU-191/M та три тримачі BRU-14. Також до комплекту увійдуть логістика, послуги з підтримки, запчастини, технічна документація та програмне забезпечення.

Продаж озброєння спрямований на просування американських геополітичних інтересів та покращення безпеки НАТО.

До слова, Трамп серйозно націлений отримати Гренландію. Офіційні особи США обговорювали можливість одноразових виплат гренландцям у рамках спроби переконати їх вийти зі складу Данії та потенційно приєднатися до Сполучених Штатів.

У виданні підкреслюють, що конфлікт навколо острова не завадив Трампу реалізувати вигідну угоду. Наразі більшість погроз президента США щодо острова звучать лише усно, без практичних кроків у політиці. Данія залишається давнім партнером США, тож для Вашингтона не було підстав відмовляти у продажі озброєння.

Які ще країни претендують на Гренландію?