Рубио назвал намерение Макрона признать Палестину "пощечиной жертвам" 7 октября

США выступают против намерения президента Франции Эммануэля Макрона относительно признания Палестинского государства на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию государственного секретаря США и советника Трампа по нацбезопасности Марко Рубио в соцсети Х.

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Какова реакция США?

Марко Рубио в пятницу, 25 июля, объяснил позицию Соединенных Штатов относительно предложений признать Палестину государством. Американский чиновник обратился к французскому лидеру по этому поводу.

Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение служит лишь пропаганде ХАМАС и нарушает мир,

– говорится в сообщении.

Он назвал это пощечиной жертвам 7 октября. Напомним, что в этот день в 2023 году ХАМАС атаковал Израиль из Сектора Газа и захватил десятки заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.

К слову, премьер Израиля тоже резко осудил решение президента Франции признать Палестину. По его мнению, в таких условиях Палестина "станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним".