Администрация Трампа ведет диалог для полного прекращения огня в Украине, – Госдеп США

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас работает над достижением полного прекращения огня между Россией и Украиной, работая с Киевом и Москвой по этому поводу.

Также Вашингтон работает над переговорами между сторонами для "окончательного и длительного урегулирования" войны. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает 24 Канал.

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Как действуют США

Тэмми Брюс рассказала, что Вашингтон работает с Россией и Украиной, чтобы привести стороны за стол переговоров.

Так, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ,

– заявила она.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что США, Украина и Россия вряд ли согласуют условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель. Также они предполагают, что договоренности о перемирии еще не полностью нормированы.

Напоминают, что недавно Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное перемирие в Черном моря, пока США не снимут санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, привлеченных к международной торговле.