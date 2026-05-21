Тогда зачем мы в НАТО, – Рубио раскритиковал Альянс и заявил о разочаровании союзниками

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа разочарована позицией союзников НАТО. В частности говорится об их участии в событиях на Ближнем Востоке между Америкой, Израилем и Ираном.

Об этом он заявил перед вылетом в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел Альянса, передает "Европейская правда".

Почему США разочарованы НАТО?

Рубио воздержался от ответа на вопрос СМИ о вероятном сокращении американского военного присутствия в Европе. Зато он отметил, что в Вашингтоне присутствует разочарование действиями союзников, в частности в контексте ситуации вокруг Ирана.

Не думаю, что кого-то удивит то, что Соединенные Штаты, а в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает. Я был решительным сторонником НАТО на протяжении всей своей карьеры. Я защищал его, я считаю его важным,

– сказал госсекретарь.

В то же время Госсекретарь отметил, что Альянс все же остается полезным для США, поскольку обеспечивает доступ к военным базам и возможность оперативно действовать в кризисных регионах, в том числе и на Ближнем Востоке. Вместе с тем он добавил, что во время недавних операций против Ирана часть европейских союзников отказалась оказывать такую поддержку.

Это (НАТО – 24 Канал) дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проектировать силу во время чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке или в других местах. Поэтому когда это является ключевым обоснованием того, почему мы в НАТО, а потом есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз, то тогда зачем мы в НАТО?,

– подчеркнул сказал Рубио.

Он добавил, что Штаты не требуют от европейских союзников участия в боевых действиях против Ирана или прямого предоставления военных ресурсов, однако, по его словам, некоторые партнеры вообще избегают любой поддержки.

Рубио также сообщил, что примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 21 – 22 мая в Хельсингборге, отметив, что переговоры будут проходить на фоне роста напряженности между США и европейскими союзниками.

Важно! В эксклюзивном интервью 24 Каналу отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе, генерал Бен Ходжес предположил, что Альянс рассматривал сценарии, при которых странам придется защищаться от российской угрозы без помощи США. По его словам, страны Балтии смогут выдержать удар, поскольку там размещены не только национальные армии, но и многонациональные силы, в частности в Эстонии, Латвии и Литве присутствуют подразделения разных стран: британские, французские, канадские, испанские, нидерландские и американские. В то же время едва ли не самым большим вызовом НАТО в случае нападения России станет отсутствие американской авиации. Фактически, сфера противовоздушной обороны НАТО пока остается одним из главных слабых мест.

Ухудшение отношений США и НАТО: последние новости

На фоне разногласий относительно войны против Ирана отношения между НАТО и США значительно обострились.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности пересмотра участия США в Альянсе, а также критиковал европейских союзников за недостаточные расходы на оборону стран.

Также американский лидер угрожал сократить американское военное присутствие в Европе и ставил под сомнение принцип коллективной обороны. В частности политик решил вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии. Такое решение изрядно удивило Альянс и вызвало беспокойство в Европе.

На фоне такой политики Трампа союзники сомневаются в США как в надежном гаранте безопасности в рамках НАТО.