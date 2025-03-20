Что будет с USAID: у Трампа разработали масштабную реформу иностранной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение о пересмотре структуры распределения миллиардов долларов иностранной помощи. В частности, об исключении из нее сфер, которые не соответствуют геополитическим интересам Соединенных Штатов.

В документе, который подготовило новое руководство Агентства США по международному развитию (USAID), заявляют, что нынешняя структура внешней американской помощи является слишком широкой и затратной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, которое ознакомилось с предложением.

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Как США будут предоставлять иностранную помощь

По данным издания, предложение предусматривает ликвидацию почти двух десятков бюро USAID и переименование агентства в Агентство США по международной гуманитарной помощи. Этот орган включат в структуру Госдепартамента.

Однако его мандат будет ограничен гуманитарной помощью, реагированием на стихийные бедствия, глобальным здравоохранением и продовольственной безопасностью.

Также дополнительно предлагается, чтобы любые "политически ориентированные программы" по содействию демократии, свободы вероисповедания, расширения прав и возможностей женщин руководствовались непосредственно Государственным департаментом.

По словам источника издания, знакомого с документом, его должны направить на рассмотрение госсекретарю Марко Рубио.

Напомним, что ранее Трамп обвинил USAID в коррупции "невиданных масштабов" и мошенническом использованию средств. Американский лидер призвал полностью закрыть организацию.