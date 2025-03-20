У документі, який підготувало нове керівництво Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), заявляють, що нинішня структура зовнішньої американської допомоги є занадто широкою та витратною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, яке ознайомилось з пропозицією.
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За даними видання, пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги. Цей орган включать у структуру Держдепартаменту.
Проте його мандат буде обмежений гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров'я та продовольчою безпекою.
Також додатково пропонується, щоб будь-які "політично орієнтовані програми" щодо сприяння демократії, свободи віросповідання, розширення прав і можливостей жінок керувались безпосередньо Державним департаментом.
За словами джерела видання, знайомого з документом, його мають скерувати на розгляд держсекретарю Марко Рубіо.
Нагадаємо, що раніше Трамп звинуватив USAID у корупції "небачених масштабів" та шахрайському використанню коштів. Американський лідер закликав повністю закрити організацію.