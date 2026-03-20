Трамп кое-что задумал: почему на самом деле США сняли санкции с Беларуси

Специальный представитель президента США Джон Коул посетил Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Там он объявил, что Штаты снимают санкции с определенных белорусских банков и компаний. Таким образом Дональд Трамп ведет свою игру.

Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что это составляющая внешней политики Трампа. Говорится о том, что надо перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая, в частности, и Беларусь.

Какой расчет Трампа?

Игорь Рейтерович отметил, что у США очень циничный подход. В частности, Лукашенко отпустил на свободу 250 политзаключенных. Поэтому Трамп сможет подать это как большой миротворческий успех.

Второй момент. Это составная часть очень специфической, но внешней политики администрации Трампа, суть которой заключается в том, что надо постепенно перетягивать на свою сторону даже авторитарные государства с орбиты Китая. Если получится, то в этом случае еще и с орбиты России. Беларусь – это вообще два в одном,

– сказал он.

Потому что Россия считает Беларусь своей территорией, своей сферой влияния. Но у Китая есть очень большие интересы относительно Беларуси. КНР много лет инвестирует в Беларусь, открывает там свои предприятия на очень выгодных условиях, дает дешевые кредиты и поддерживает режим Лукашенко.

Когда-то Пекин смотрел на Беларусь, как на трамплин в Европу. Страна граничит с ЕС. Китай считал, что это может быть такая база, с которой можно стартовать в Евросоюз. В частности, в экономическом плане. Потому что будут совместные предприятия, но по сути китайские.

Американцы считают, что они таким образом немного выведут Лукашенко из этого влияния, перетянут его на свою сторону, и он будет не столь откровенно ориентироваться на Пекин или на Москву, но и присматриваться одним глазом к США. Насколько эта стратегия может быть эффективной – мне сложно сказать,

– предположил политолог.

По его словам, с морально-этической точки зрения это плохая история, однако у Трампа есть определенный расчет. Есть группа республиканцев, которые считают, что таким образом надо вести борьбу с Китаем, действовать относительно стран, которые ориентируются на Пекин. Беларусь есть в перечне этих государств.

Лукашенко является таким человеком, который всегда готов сесть на шпагат, если получится, быть слугой двух, трех, а, возможно, даже четырех господ. В этом случае мы это и наблюдаем. Это не значительное потепление, но для Лукашенко очень приятная история,

– добавил Рейтерович.

