США уменьшат бюджет для поставок вооружений в Украину в 2026 году, – глава Пентагона
- В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины, заявил глава Минобороны США Пит Гегсет.
- Он заявил, что в бюджете есть сокращения на это.
В 2026 году Соединенные Штаты намерены сократить бюджет на закупки вооружений для Украины.
Об этом заявил глава Минобороны страны Пит Гегсет во вторник на слушании в Палате представителей Конгресса США, информирует AP, передает 24 Канал.
Смотрите также Израиль передавал Украине комплексы Patriot, полученные им от США, – посол Бродский
Сокращение бюджета США для поставок вооружений в Украину
Гегсет ответил на вопросы конгрессменов относительно будущих поставок вооружений в Украину.
В бюджете есть сокращение на это,
– сказал он.
Глава Минобороны США заявил, что "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совсем иначе".
Он добавил, что "мы считаем, что мирное соглашение через переговоры – лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире".
Смотрите также Украина делает все, чтобы американское оружие поступало, – МИД
К слову, представитель МИД Георгий Тихий отметил, что сейчас поступление военной помощи от США продолжается. И сейчас Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров.