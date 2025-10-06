США уменьшат бюджет для поставок вооружений в Украину в 2026 году, – глава Пентагона

В 2026 году Соединенные Штаты намерены сократить бюджет на закупки вооружений для Украины.

Об этом заявил глава Минобороны страны Пит Гегсет во вторник на слушании в Палате представителей Конгресса США, информирует AP, передает 24 Канал.

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Сокращение бюджета США для поставок вооружений в Украину

Гегсет ответил на вопросы конгрессменов относительно будущих поставок вооружений в Украину.

В бюджете есть сокращение на это,

– сказал он.

Глава Минобороны США заявил, что "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совсем иначе".

Он добавил, что "мы считаем, что мирное соглашение через переговоры – лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире".

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К слову, представитель МИД Георгий Тихий отметил, что сейчас поступление военной помощи от США продолжается. И сейчас Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров.