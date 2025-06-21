США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране, – Трамп

Президент США рассказал об успешной атаке на ядерные объекты в Иране. По его словам, американские самолеты поразили три объекта, в частности Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление американского лидера в собственной соцсети Truth Social.

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Что известно об американских ударах по Ирану

Дональд Трамп сообщил об успешной атаке на ядерные объекты Ирана.

Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана,

– заявил он.

Американский лидер добавил, что на главный объект, Фордо, было сброшено полное количество бомб. Все самолеты безопасно возвращаются на базу Соединенных Штатов.

Обратите внимание, Фордо – это самый укрепленный объект ядерной программы Ирана. Потенциально ему угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2.

У Axios со ссылкой на израильские источники отметили, что Израиль был заранее предупрежден об ударе.

Посол США Майк Гакаби заявил, что Государственный департамент США начал вывозить американских граждан из Израиля специально организованными авиарейсами.