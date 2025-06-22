Где расположены иранские ядерные объекты, которые атаковали США: показываем на карте

США ночью 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана. Речь идет о площадках в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Где именно расположены ядерные объекты Ирана, что обстреляли Соединенные Штаты, что известно об этих площадках – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о ядерных объектах Ирана, которые атаковали США

Ядерный комплекс в Натанзе расположен примерно в 250 километрах к югу от иранской столицы Тегерана. Площадка считается крупнейшим объектом по обогащению урана в Иране.

Аналитики говорят, что ее используют для разработки и сборки центрифуг для обогащения урана – ключевой технологии, которая превращает уран в ядерное топливо.

По данным некоммерческой организации "Инициатива по ядерной угрозе", в Натанзе есть шесть наземных зданий и три подземных сооружения, два из которых могут вместить 50 000 центрифуг.

По данным МАГАТЭ, Иран обогащал уран до 60% чистоты на своем наземном пилотном заводе по обогащению топлива. Уран оружейного класса обогащается до 90%.

Где расположена ядерная площадка в Натанзе: смотрите на карте

Еще одна ядерная площадка была атакована в Фордо. Многое до сих пор неизвестно о полном размере и характере этого объекта, который расположен вблизи священного города Кум и зарыт глубоко в горной группе.

Основные залы расположены примерно на глубине от 80 до 90 метров под землей. По предварительным данным израильских чиновников и западных СМИ, США является единственной страной, которая имеет тип бомбы, необходимый для удара на такой глубине.

В недавних отчетах МАГАТЭ говорилось, что Иран увеличил производство обогащенного урана до 60% в Фордо. По данным экспертов и МАГАТЭ, сейчас на объекте есть 2 700 центрифуг.

Как далеко расположен объект в Фордо: смотрите на карте

Исфахан, что в центральном Иране, является местом расположения крупнейшего в стране комплекса ядерных исследований.

По данным "Инициативы по ядерной угрозе", объект был построен при поддержке Китая и открыт в 1984 году. По данным NTI, в Исфахане работает 3 000 ученых, и этот объект считают центральным в ядерной программе Ирана.

"Инициатива по ядерной угрозе" отмечает, что на площадке эксплуатируются 3 небольшие исследовательские реакторы китайского производства, а также конверсионный центр, завод по производству топлива, завод по циркониевому плакированию и другие объекты и лаборатории.

Где расположен Исфахан, где есть ядерная площадка: смотрите на карте