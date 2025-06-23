Ситуация неотложная: после американских ударов по Ирану МАГАТЭ проведет заседание

В понедельник, 23 июня, МАГАТЭ проведет заседание по ударам по ядерным объектам Ирана. Главной темой будет атака на страну со стороны США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Х.

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Из-за ударов США по Ирану состоится срочное заседание

Рафаэль Гросси отмечает, что ситуация, которая сложилась в Иране, является неотложной. Хотя повышение уровня радиации на атакованных объектах и не повысилось, обсудить нападение стоит. Руководители организации должны детально изучить удары США по инфраструктуре Ирана.

Учитывая неотложную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета руководителей МАГАТЭ на завтра (23 июня – 24 Канал),

– написал Гросси.

США в ночь на 22 июня присоединились к ирано-израильскому конфликту. По приказу президента Дональда Трампа военные Соединенных Штатов нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Под их прицелом были заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Израиль обстреливал эти объекты с 13 июня, но Иран атаковал города врага в ответ. Так же Тегеран может ответить США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал, что у них уже есть несколько вариантов, как можно нанести вред Соединенным Штатам.

В СМИ предположили, что Иран может нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готов "мобилизовать все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа".

К слову, Трамп пригрозил новыми ударами, если Тегеран не воздержится от ответной атаки.