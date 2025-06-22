Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк, заметив, что удар США по Ирану является серьезной пощечиной для тоталитарных режимов. Между Россией и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве. Но диктатор Путин в очередной раз демонстрирует, что не может защитить своих союзников.

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Как это повлияет на Украину

Как отметил Антонюк, удар США по ядерным объектам Ирана является новым истоком глобальной "турбулентности" и кризиса. Возможно, потом этот период назовут третьей мировой войной. В мире продолжают вспыхивать различные боевые действия.

К сожалению, в результате обострения на Ближнем Востоке выросли цены на нефть. В этом заинтересована Россия.

Высокие цены на нефть улучшают финансовые возможности России. Если не введут дополнительные санкции, в том числе и по предельной цене на их сырье, то Кремль получит дополнительные ресурсы,

– сказал Антонюк.

Добавим, президент Дональд Трамп заявил, что удары США по Ирану могут повториться, если там не захотят пойти навстречу и не согласятся на мир. В Иране заявили, что продолжат свою ядерную программу, несмотря на атаки от США. Они якобы вывезли критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как Штаты по ним ударили.