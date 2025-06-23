Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Х.

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Из-за ударов США по Ирану состоится срочное заседание

Рафаэль Гросси отмечает, что ситуация, которая сложилась в Иране, является неотложной. Хотя повышение уровня радиации на атакованных объектах и не повысилось, обсудить нападение стоит. Руководители организации должны детально изучить удары США по инфраструктуре Ирана.

Учитывая неотложную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета руководителей МАГАТЭ на завтра (23 июня – 24 Канал),

– написал Гросси.

США в ночь на 22 июня присоединились к ирано-израильскому конфликту. По приказу президента Дональда Трампа военные Соединенных Штатов нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Под их прицелом были заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Израиль обстреливал эти объекты с 13 июня, но Иран атаковал города врага в ответ. Так же Тегеран может ответить США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал, что у них уже есть несколько вариантов, как можно нанести вред Соединенным Штатам.

В СМИ предположили, что Иран может нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сейчас Иран готов "мобилизовать все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа".

К слову, Трамп пригрозил новыми ударами, если Тегеран не воздержится от ответной атаки.