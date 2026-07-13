США возобновляют морскую блокаду Ирана, но Ормузский пролив останется открытым, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вновь открыт. В то же время, по его словам, Соединенные Штаты возобновляют так называемую "иранскую блокаду".

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social в понедельник, 13 июля.

Что происходит в Ормузском проливе?

Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив останется открытым независимо от позиции Ирана.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты возобновляют блокаду Ирана: она будет распространяться только на иранские суда и их клиентов.

Отныне Соединенные Штаты Америки будут называться "хранителями Ормузского пролива",

– написал американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон будет получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через пролив, для покрытия расходов на обеспечение безопасности в регионе.