Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social в понедельник, 13 июля.
Что происходит в Ормузском проливе?
Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив останется открытым независимо от позиции Ирана.
Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты возобновляют блокаду Ирана: она будет распространяться только на иранские суда и их клиентов.
Отныне Соединенные Штаты Америки будут называться "хранителями Ормузского пролива",
– написал американский лидер.
По словам Трампа, Вашингтон будет получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через пролив, для покрытия расходов на обеспечение безопасности в регионе.