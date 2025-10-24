Радоваться рано, – экс-министр МИД сказал, что стоит за громкими решениями Трампа

США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют кремлевскую военную машину. Речь идет о "Роснефти" и "Лукойле", а под ограничения также попали 34 их дочерние компании.

Кроме этого, президент США отменил встречу с Путиным в Будапеште. Как заметил в эфире 24 Канала министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, он объяснил это тем, что "так почувствовал".

Смотрите также В Кремле впервые назвали США врагом России: в ISW объяснили последствия

Как на Россию повлияет решение Трампа?

Обычно политики не чувствуют, а рассуждают, думают, руководствуются аргументами и фактами. Трамп делает по-другому. Для него важны ощущения. Но хорошо, что он наконец понял, что Путин его обманывает.

Впрочем стоит обратить внимание на еще одни слова главы Белого дома. Он сказал, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга и акцентировал на том, что им надо быть благоразумными. Мы видим, что Трамп дальше ставит в один ряд Украину и Россию, хотя очевидно, кто на самом деле является агрессором.

Поэтому продвижение действительно есть, но мы имеем дело с Трампом. Я бы очень осторожно торжествовал, потому что сейчас все радуются, празднуют победу – для этого еще рано,

– подчеркнул экс-министр МИД.

Более того, Трамп сказал, что не исключает связей с Россией в будущем, даже несмотря на санкции. Но, безусловно, решение является правильным. Индия уже думает, что ей делать, ведь именно она покупала больше всего российской нефти. Можно только представить, что произойдет, если такие поступления в бюджет страны-агрессора просто исчезнут.

На какие еще шаги может пойти Трамп?

Понятно, что всегда хочется чего-то большего. Для Украины было бы выгодно, чтобы Китай перестал помогать России. Если Трамп согласится работать в этом направлении, то тогда действительно можно сказать, что он пересек собственную "красную линию".

Мы прекрасно понимаем Трампа и его непоследовательность, но на сегодня, санкции – это очень неплохой шаг. К тому же его дополняют санкции ЕС,

– отметил Владимир Огрызко.

В комплексе все это будет хорошим фоном, который показывает, что Европа и Америка думают над тем, как склонить Путина к миру.

Трамп раскритиковал Путина: что известно