Радіти рано, – ексміністр МЗС сказав, що стоїть за гучними рішеннями Трампа

США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують кремлівську воєнну машину. Мовиться про "Роснефть" та "Лукойл", а під обмеження також потрапили 34 їхні дочірні компанії.

Крім цього, президент США скасував зустріч з Путіним у Будапешті. Як зауважив в ефірі 24 Каналу міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко, він пояснив це тим, що "так відчув".

Дивіться також У Кремлі вперше назвали США ворогом Росії: в ISW пояснили наслідки

Як на Росію вплине рішення Трампа?

Зазвичай політики не відчувають, а розмірковують, думають, керуються аргументами й фактами. Трамп робить по-іншому. Для нього важливі відчуття. Але добре, що він нарешті зрозумів, що Путін його дурить.

Втім варто звернути увагу на ще одні слова очільника Білого дому. Він сказав, що Путін і Зеленський ненавидять один одного й акцентував на тому, що їм треба бути розсудливими. Ми бачимо, що Трамп далі ставить в один ряд Україну та Росію, хоча очевидно, хто насправді є агресором.

Тож просування справді є, але ми маємо справу з Трампом. Я б дуже обережно тріумфував, бо зараз всі радіють, святкують перемогу – для цього ще рано,

– наголосив ексміністр МЗС.

Ба більше, Трамп сказав, що не відкидає зв'язків з Росією у майбутньому, навіть попри санкції. Але, безумовно, рішення є правильним. Індія вже думає, що їй робити, адже саме вона купувала найбільше російської нафти. Можна лише уявити, що станеться, якщо такі надходження у бюджет країни-агресорки просто зникнуть.

На які ще кроки може піти Трамп?

Зрозуміло, що завжди хочеться чогось більшого. Для України було б вигідно, щоб Китай перестав допомагати Росії. Якщо Трамп погодиться працювати у цьому напрямку, то тоді справді можна сказати, що він перетнув власну "червону лінію".

Ми прекрасно розуміємо Трампа і його непослідовність, але станом на сьогодні, санкції – це дуже непоганий крок. До того ж його доповнюють санкції ЄС,

– зауважив Володимир Огризко.

У комплексі все це буде хорошим фоном, який засвідчує, що Європа та Америка думають над тим, як схилити Путіна до миру.

Трамп розкритикував Путіна: що відомо