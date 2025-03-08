"Байден начал, Трамп продолжает": какова главная цель в противостоянии с Китаем

США вводят увеличение пошлин против Китая и готовятся к торговой войне. Между тем Пекин имеет целью начать не только экономическую войну, а настоящую экспансию.

Китай имеет достаточное влияние в мире в отношении продукции, чего очень опасается Вашингтон. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что Дональд Трамп уже подписывает соглашения о партнерстве со многими странами.

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Почему США так давят на Китай

По словам президента общественной организации, Китай готовится к большой войне с поддержкой КНДР, России и Ирана. Даже экономическую войну можно назвать войной, ведь сейчас во всем мире экономическая безопасность – это национальная безопасность.

Ресурсы, источники снабжения и торговые связи определяют для страны ее зависимость или независимость. Например, страна будет в безопасности если она торгует со своими доверенными партнерами. Однако таким партнером Китай назвать нельзя, он в любой момент может остановить поставки товаров другим государствам.

Такое наблюдаем во многих сферах – от производства оружия, а Китай имеет здесь ресурсы, до фарма сектора. Мир достаточно зависим от Китая. Благодаря Байдену это немного изменилось, Трамп это делает "с ноги" и заставляет мир становиться независимым от Китая,

– подчеркнул он.

Между тем Си Цзиньпин имеет свои глобальные планы – экспансия и война на американской материковой территории до 2035 года.

Заметьте! Администрация США планирует ввести портовые сборы для судов, имеющих связь с Китаем, чтобы уменьшить китайское влияние на мировую судоходную отрасль. Более того, США ввели дополнительный 10% тариф на импорт из Китая.

В то же время Трамп уже подписал соглашения с Японией, Индией и Тайванем, которые готовы работать с США и вкладывать ресурсы в свою безопасность.

К слову, Пекин все чаще начал говорить о важности завершения российско-украинской войны. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко поделился мнением о том, что Китай таким образом планирует помешать США оторвать от него Россию.