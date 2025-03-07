Как Китай будет противостоять давлению США

Министр Ван И осудил введение пошлин, что происходит на фоне растущей напряженности между крупнейшими экономиками мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Ответ на пошлины: в Канаде массово останавливают продажу американского алкоголя

Ван И Министр иностранных дел Китая США не должны отвечать злом на добро или даже вводить произвольные пошлины на китайскую продукцию. Ни одна страна не должна фантазировать, что она может подавлять Китай и в то же время поддерживать хорошие отношения с ним.

Ван И также высказался относительно прекращения поставок фентанила в США. Китайский министр отметил, что Трамп использует этот вопрос как метод давления.

Такие двусторонние действия не способствуют стабильности двусторонних отношений,

– говорит Ван И.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Китая также призвал развивающиеся страны, "продолжать улучшать свое представительство и силу ведения диалога в глобальном управлении". Ван И говорит, что крупные государства в погоне за прибылью не должны запугивать слабых.

Напомним! На этой неделе США ввели дополнительный 10% тариф на импорт из Китая.