Як Китай протистоятиме тиску США
Міністр Ван Ї засудив введення мит, що відбувається на тлі зростаючої напруженості між найбільшими економіками світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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США не повинні відповідати злом на добро або навіть вводити довільні мита на китайську продукцію. Жодна країна не повинна фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і водночас підтримувати добрі відносини з ним.
Ван Ї також висловився відносно припинення поставок фентанілу до США. Китайський міністр зауважив, що Трамп використовує це питання як метод тиску.
Такі двосторонні дії не сприяють стабільності двосторонніх відносин,
– каже Ван Ї.
Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Китаю також закликав країни, які розвиваються "продовжувати покращувати своє представництво і силу ведення діалогу в глобальному управлінні". Ван Ї каже, що великі держави у погонні за прибутком не мають залякувати слабших.
Нагадаємо! На цьому тижні США впровадили додатковий 10% тариф на імпорт з Китаю.