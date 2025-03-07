Як Китай протистоятиме тиску США

Міністр Ван Ї засудив введення мит, що відбувається на тлі зростаючої напруженості між найбільшими економіками світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ван Ї Міністр закордонних справ Китаю США не повинні відповідати злом на добро або навіть вводити довільні мита на китайську продукцію. Жодна країна не повинна фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і водночас підтримувати добрі відносини з ним.

Ван Ї також висловився відносно припинення поставок фентанілу до США. Китайський міністр зауважив, що Трамп використовує це питання як метод тиску.

Такі двосторонні дії не сприяють стабільності двосторонніх відносин,

– каже Ван Ї.

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Китаю також закликав країни, які розвиваються "продовжувати покращувати своє представництво і силу ведення діалогу в глобальному управлінні". Ван Ї каже, що великі держави у погонні за прибутком не мають залякувати слабших.

Нагадаємо! На цьому тижні США впровадили додатковий 10% тариф на імпорт з Китаю.