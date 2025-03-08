Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что мечты Трампа об уменьшении ядерного оружия, в частности у России и Китая, являются нереалистичными. Скандальные заявления администрации США, по его мнению, наоборот побуждают весь мир наращивать свои военные мощности.

К теме Это было тупо и безответственно, – Зеленский о том, что Украина отдала ядерное оружие

Трамп делает себе только хуже

Николай Давидюк напомнил слова Трампа, когда тот во время спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете сказал, что Украина не имеет "на руках кар" в войне с Россией.

По словам политолога, наше государство когда-то имело эти "карты" – собственное ядерное оружие, но США отобрали его.

Сейчас Трамп предлагает ядерным государствам также отказаться от своего оружия, но мировые лидерами эту идею, вероятно, воспринимают совсем по-другому. Все понимают, что, в случае агрессии, их некому будет защитить, ведь в США скажут то же самое, что и Украине, мол, "у вас нет на руках карт".

Поэтому никто ничего отдавать не будет. Стратегически он (Трамп – 24 Канал) выстреливает себе и миру в ногу, ведь Пакистан, Иран и даже Дания хотят свое ядерное оружие,

– сказал Николай Давидюк.

Он добавил, что лидер США пожалеет, что запустил такой процесс. Кроме того, в Германии и других европейских странах также когда-то может появиться такое вооружение.

К слову, Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое ядерное соглашение. Он отметил, что предпочитает дипломатическое решение, но если переговоры не состоятся, могут быть другие варианты решения проблемы. В то же время Иран отказывается вести диалог с США, пока со стороны Вашингтона звучат угрозы.