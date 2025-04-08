Меняют приоритеты: что означает вывод части войск США из Польши

В США сообщили о том, что они выводят часть войск из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине. Этот процесс был довольно предсказуемым.

Такое мнение 24 Каналу высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что Европа должна сама обеспечить себя своими военными. Между тем США имеют "хлопоты" в другом регионе.

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Что означает вывод части войск

По словам главы Центра политических дискуссий, вывод части войск стоит воспринимать как закономерный процесс, ведь об этом говорили уже давно. Основной фокус США теперь будет в Азии, ведь их беспокоят противоречия с Китаем. Европа же должна позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

Значительную часть американских войск в Европе должны заменить европейскими. Уже в течение 10 лет были разговоры о том, что Европа должна брать эти способности полностью,

– подчеркнул он.

Божко объяснил, что команда Дональда Трампа сейчас как раз и начала действовать в этом направлении. Сейчас Вашингтон нет причины, которая бы заставила отказаться их от этого плана.

К слову, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что решение о выводе американских военных не является новым – его приняли в июле 2024 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что часть войск США остается в Польше, а сам Вашингтон не остановит поставлять Украине военную помощь.