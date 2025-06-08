Ссора Трампа и Маска: республиканцев заставляют выбирать, на чьей они стороне, – RS

Администрация президента Дональда Трампа активизировала давление на Илона Маска после их публичного конфликта, который, похоже, набирает обороты. По словам представителей команды Трампа, союзники теперь вынуждены определяться, с кем они.

Из Белого дома уже начали отправлять письма к союзникам республиканцев с требованием выбрать сторону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rolling Stone.

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Конфликт Маска и Трампа обостряется

Мы отбираем у Илона друзей. Если он захочет их вернуть, ему придется поцеловать зад Дональда Трампа крепче, чем он когда-либо целовал любой зад за всю свою жизнь. Даже в этом случае нет гарантии, что он вернется из этой ситуации,

– сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Другой источник подтверждает, что представители Белого дома уже начали звонить и отправлять сообщения высокопоставленным союзникам (крупным спонсорам в партии и т.д.) как президента США, так и Маска, заставляя их выбрать четкую сторону в противостоянии. Этим союзникам открыто говорят, что перед ними – один из самых простых выборов в жизни.

Один из чиновников Трампа рассказал, что с момента публичного обострения конфликта штаб президента буквально завален сообщениями от политической элиты, бизнесменов и медийных фигур, которые подтверждают свою верность Трампу как 45-му и 47-му президенту. Во многих сообщениях даже указано: "На случай, если президент еще не видел моего сообщения..." или "Илон для нас мертв".

По оценкам журналистов, Илон Маск рискует потерять значительную часть своей поддержки среди влиятельных республиканцев, и сейчас выглядит так, что ситуация для него ухудшается.

Конфликт Маска и Трампа

Илон Маск был одним из крупнейших доноров кампании Трампа.

После его победы на выборах Маск возглавил новое ведомство – Департамент эффективности правительства (DOGE). Его задача заключалась в "оптимизации" федерального правительства и сокращении государственных расходов. "Оптимизация" коснулась и USAID.

На прошлой неделе Маск покинул свою должность специального госслужащего.

Конфликт обострился после критики со стороны Маска в адрес законопроекта Трампа, который касаются налоговой политики и вопросов иммиграции. Предприниматель даже предположил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки, призвал к импичменту президента и намекнул на связь Трампа с материалами по делу Джеффри Эпштейна (сексуальная экспуатация детей).

В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим", а в частных разговорах и "заядлым наркоманом" и пригрозил пересмотром контрактов и государственного финансирования компаний, связанных с миллиардером.