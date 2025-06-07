Как сообщает издание Axios, черной кошкой, которая пробежала между Трампом и Маском, был советник Белого дома Серджо Гор, передает 24 Канал.

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Трамп против Маска

Смущенный после публичных атак Илона Маска и очевидного призыва к его импичменту, Трамп звонил близким доверенным лицам и даже случайным знакомым. Он назвал своего бывшего союзника "тяжелым наркоманом", пытаясь осмыслить поведение Маска. Об этом рассказал один из информированных собеседников издания The Washinghton Post.

Маск ранее признавал, что употребляет кетамин – мощный анестетик, который ему назначили для лечения депрессии. По данным The New York Times, во время предвыборного тура миллиардер настолько злоупотреблял кетамином, что признавался, будто это влияет на его мочевой пузырь, и носил с собой таблетки с маркировкой "Аддералл".

Чиновники Белого дома заявили, что именно беспокойство Трампа о наркотической зависимости Маска, в частности из-за утечки информации об этом в медиа, стало одним из факторов, вызвавших разрыв между ними.

Но несмотря на то, что Трамп обычно не стесняется отвечать резкими и личными сообщениями в соцсетях тем, кто его оскорбляет, на этот раз он был гораздо сдержаннее, чем ожидали его друзья и советники. После противостояния с Маском в четверг он призвал свое окружение не "подливать масла в огонь", рассказали двое осведомленных собеседников. Он даже посоветовал вице-президенту Джей Ди Вэнсу быть осторожным в высказываниях относительно ситуации с Маском.

Однако хотя публичный разрыв между Маском и Трампом стал очевидным только в четверг, трещины в их отношениях появились значительно раньше. Стиль Маска – "двигайся быстро и ломай все" – начал мешать амбициям Белого дома трансформировать американское общество. Маск отчуждал ключевых сотрудников администрации, в частности руководительницу аппарата Сюзи Уайлз, и ссорился с министрами, однажды даже дошло до драки.

Впрочем, за закрытыми дверями обсуждение мести Маску стало привычным среди чиновников.

На Truth Social Трамп призвал к публичному пересмотру контрактов Маска с правительством, что потенциально может угрожать его бизнес-империи. Республиканцы тем временем опасаются, что Маск может использовать свои ресурсы, чтобы отомстить, в частности создав третью политическую силу.

"Есть надежда, что они помирятся" – сказал один союзник Белого дома, знакомый с обеими сторонами. "Но это уже никогда не будет так, как раньше", – добавил он.