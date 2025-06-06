Этот конфликт может повлиять на внутреннюю политику США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.
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Как может обостриться конфликт между Трампом и Маском
Громкий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, который разразился в четверг, поставил под угрозу их хрупкий политический альянс. Если противостояние усилится, это может иметь глубокие последствия как для администрации Трампа, так и для американского бизнеса и политики.
New York Times привел 8 способов для Трампа и Маска нанести удар оппоненту.
Что может сделать Маск:
- Использовать свои миллиарды против Трампа. Маск, который ранее потратил более четверти миллиарда долларов в поддержку избрания Трампа, теперь имеет ресурсы, чтобы стать его влиятельным критиком. Он может финансировать кампании против республиканцев или отозвать еще не предоставленную финансовую помощь. Он назвал законопроект господина Трампа о внутренней политике "отвратительной гадостью" и в четверг раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе на своей платформе X.
- Использовать социальные сети как раздражитель. Маск опубликовал на X опрос, не пора ли "создать новую политическую партию в Америке, которая на самом деле представляет 80% центристов". 80% из почти 2 миллионов, проголосовавших, сказали "да". На пост с предложением объявить импичмент Трампу Маск написал: "Да".
- Втянуть господина Трампа в спор. Маск намекнул, что владеет информацией о том, как администрация Трампа задерживала раскрытие архивов Джеффри Эпштейна. "Отметьте этот пост на будущее", – написал он. "Правда выйдет наружу". Демократы Палаты представителей быстро подхватили этот пост.
- Использовать свои компании, чтобы причинить неудобства администрации. Миллиардер даже пригрозил остановить полеты кораблей Dragon от SpaceX, которые выполняют миссии для NASA. Эта угроза побудила Стивена К. Беннона, союзника Трампа и одного из главных критиков господина Маска, предложить господину Трампу "захватить SpaceX сегодня вечером до полуночи" через исполнительный указ. Затем на призыв одного из пользователей "остыть" Маск ответил: "Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации".
Что может сделать Трамп:
- Расторгнуть контракты с компаниями господина Маска. Через социальную сеть Truth Social Трамп предположил, что расторжение контрактов с компаниями Маска - "самый простой способ сэкономить" "самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете". В прошлом году компаниям господина Маска было обещано 3 миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 правительственными учреждениями.
- Расследовать иммиграционный статус господина Маска и употребление наркотиков. Соратник Трампа Стив Бэннон призвал расследовать иммиграционный статус Маска, угрожая тому депортацией, а также его возможное употребление наркотиков и усилия по получению секретной информации о военных планах, связанные с Китаем.
- Отменить допуск господина Маска к секретной информации. Администрация Трампа может отменить допуск Маска к секретной информации, что парализовало бы ключевые государственные проекты SpaceX. Это очень усложнит для господина Маска дальнейшее сотрудничество с правительством.
- Использовать президентскую власть против него. Трамп имеет полномочия подписывать исполнительные указы, наказывающие политических противников, и приказывать таким учреждениям, как Министерство юстиции, начинать расследование. Он также мог бы отменить некоторые любимые проекты Маска, такие как так называемый Департамент эффективности правительства, а также его поддержку белых южноафриканцев.