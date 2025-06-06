Этот конфликт может повлиять на внутреннюю политику США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Как может обостриться конфликт между Трампом и Маском

Громкий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, который разразился в четверг, поставил под угрозу их хрупкий политический альянс. Если противостояние усилится, это может иметь глубокие последствия как для администрации Трампа, так и для американского бизнеса и политики.

New York Times привел 8 способов для Трампа и Маска нанести удар оппоненту.

Что может сделать Маск:

Использовать свои миллиарды против Трампа. Маск, который ранее потратил более четверти миллиарда долларов в поддержку избрания Трампа, теперь имеет ресурсы, чтобы стать его влиятельным критиком. Он может финансировать кампании против республиканцев или отозвать еще не предоставленную финансовую помощь. Он назвал законопроект господина Трампа о внутренней политике "отвратительной гадостью" и в четверг раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе на своей платформе X. Использовать социальные сети как раздражитель. Маск опубликовал на X опрос, не пора ли "создать новую политическую партию в Америке, которая на самом деле представляет 80% центристов". 80% из почти 2 миллионов, проголосовавших, сказали "да". На пост с предложением объявить импичмент Трампу Маск написал: "Да". Втянуть господина Трампа в спор. Маск намекнул, что владеет информацией о том, как администрация Трампа задерживала раскрытие архивов Джеффри Эпштейна. "Отметьте этот пост на будущее", – написал он. "Правда выйдет наружу". Демократы Палаты представителей быстро подхватили этот пост. Использовать свои компании, чтобы причинить неудобства администрации. Миллиардер даже пригрозил остановить полеты кораблей Dragon от SpaceX, которые выполняют миссии для NASA. Эта угроза побудила Стивена К. Беннона, союзника Трампа и одного из главных критиков господина Маска, предложить господину Трампу "захватить SpaceX сегодня вечером до полуночи" через исполнительный указ. Затем на призыв одного из пользователей "остыть" Маск ответил: "Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации".

Что может сделать Трамп: