Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, если конфликт Трампа и Маска продолжится, то все может вылиться в неприятную историю для Штатов. И в одном из случаев может быть определенная выгода для Украины.

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Чем опасна эта ситуация для Трампа

Известно, что Маск раскритиковал законопроект о налогах, расходы, энергетику и границу "отвратительной гадостью", потому что он увеличит дефицит бюджета. СМИ писали, что с тех пор Трамп и Маск не общались. А потом начались публичные оскорбления в соцсетях.

Обратите внимание! Трамп заявил, что он разочарован Маском, а их отношения остыли. Он также писал, что лучший способ сэкономить бюджет – прекратить государственные субсидии и расторгнуть контракты с Маском. Последний же говорил, что без него Трамп не выиграл бы выборы и намекнул, что президент США якобы фигурирует в деле Джеффри Эпштейна о секс-торговле и так далее.

Как отметил Шейтельман, Маск также угрожал снять с эксплуатации корабли Dragon, которые сейчас являются важным американским средством, доставляющим астронавтов на орбиту. Фактически так получается, что один человек может влиять на американскую космическую программу.

Интересно, что может ожидать Маска. Если Трамп захочет, чтобы Маска посадили, то это будет тест для судебной системы США. Хотя дел в отношении него может хватать, учитывая его вероятную наркотическую зависимость,

– сказал Шейтельман.

Кроме того, Маск может сделать Трампа слабым в США. Если он будет зависеть от избирателей, конгрессменов и сенаторов, то такой вариант будет выгодным для Украины. Наше государство никак на это не может повлиять. Нужно просто смотреть за ситуацией.