Трамп пригрозил Маску последствиями, если тот откроет кошелек для демократов

После ссоры Маска с Трампом бизнесмен намекнул, что может начать финансировать "вражеский лагерь", то есть Демократическую партию. Трамп предупредил о последствиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что будет с Маском, если он будет финансировать демократов

Трамп традиционно не привел детали. Но сделал громкие заявления.

Если он это сделает, ему придется расплатиться за последствия. Ему придется испытать очень серьезные последствия, если он это сделает.

Мириться Трамп не собирается. Более того, считает, что на этом их отношения завершены. Поскольку Маск "не уважал должность президента".

Однако выяснять отношения дальше Трамп не планирует.

"Я слишком занят другими делами. Я не намерен с ним разговаривать", – добавил президент США.

Напомним, Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это стало одним из самых сильных обвинений от него в адрес Трампа.

А отец Маска осудил сына за ссору. К слову, он уехал в Москву.