Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що буде з Маском, якщо він фінансуватиме демократів

Трамп традиційно не навів деталі. Але зробив гучні заяви.

Якщо він це зробить, йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться зазнати дуже серйозних наслідків, якщо він це зробить.

Миритися Трамп не збирається. Ба більше, вважає, що на цьому їхні стосунки завершені. Оскільки Маск "не поважав посаду президента".

Проте з'ясовувати стосунки далі Трамп не планує.

"Я надто зайнятий іншими справами. Я не маю наміру з ним розмовляти", – додав президент США.

Нагадаємо, Маск заявив, що Трамп фігурує у справі Епштейна. Це стало одним з найсильніших звинувачень від нього на адресу Трампа.

А батько Маска засудив сина за сварку. До слова, він поїхав до Москви.