В інтерв'ю для ABC News президент Зеленський заявив, що "проти України вже багато всього було від росіян, тому нічого не хочеться від США", передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави нагадав, що Україна підтримала усі пропозиції, які надійшли від США щодо припинення вогню та будь-які формати мирних зусиль, які можуть наблизити до цього.

"Тут не треба шукати баланс між нами і росіяни, тільки росіяни не хочуть закінчити війну, тут Америка повинна накласти санкції. Немає альтернатив", – сказав він.