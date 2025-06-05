Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.

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Що американський лідер заявив про санкції

Дональд Трамп запевнив, що Сполучені Штати налаштовані "діяти жорстко" для завершення війни в Україні. За словами президента США, він застосує санкції проти Кремля, коли зрозуміє, що війна не зупиниться.

Дедлайн – у моїй голові. Коли я зрозумію, що це не зупиниться – і я впевнений, ви зробите те саме – тоді ми будемо діяти дуже, дуже, дуже жорстко. І, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн,

– наголосив американський лідер.

Він додав, що "для танго потрібні двоє" та Сполучені Штати будуть жорсткими задля досягнення миру.

Американський лідер запевнив, що він не друг Росії. Дональд Трамп заявив, що США діятимуть жорстко, якщо Кремль "перейде межу".