Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви американського лідера під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.

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Що президент США заявив про Росію

За словами Дональда Трампа, Сполучені Штати жорстко відреагують, якщо Кремль перейде межу.

Якщо я побачу, що хтось переходить межу – якщо Росія переходить межу – ви будете здивовані, наскільки жорстко ми діятимемо. Пам’ятайте ось що: вони люблять казати, що я друг Росії. Я не друг нікому,

– зазначив американський лідер.

За словами Дональда Трампа, він на боці України та хоче зупинити вбивства. Він також згадав підписання угоди про копалини. "Це війна, яка б ніколи не мала початися – її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися, – сказав президент США.

Водночас американський лідер підкреслив, що "розуміє" Путіна після спецоперації СБУ "Павутина". За його словами, російський диктатор зазнав удару.