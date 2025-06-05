Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления американского лидера во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Что президент США заявил о России

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты жестко отреагируют, если Кремль перейдет черту.

Если я увижу, что кто-то переходит черту – если Россия переходит черту – вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я друг России. Я не друг никому,

– отметил американский лидер.

По словам Дональда Трампа, он на стороне Украины и хочет остановить убийства. Он также упомянул подписание соглашения об ископаемых. "Это война, которая никогда не должна была начаться – ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились, – сказал президент США.

В то же время американский лидер подчеркнул, что "понимает" Путина после спецоперации СБУ "Паутина". По его словам, российский диктатор потерпел удар.