Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Что американский лидер заявил о санкциях

Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты настроены "действовать жестко" для завершения войны в Украине. По словам президента США, он применит санкции против Кремля, когда поймет, что война не остановится.

Дедлайн – в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится – и я уверен, вы сделаете то же самое – тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран,

– подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что "для танго нужны двое" и Соединенные Штаты будут жесткими для достижения мира.

Американский лидер заверил, что он не друг России. Дональд Трамп заявил, что США будут действовать жестко, если Кремль "перейдет черту".