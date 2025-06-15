Посредничество Путина между Ираном и Израилем: полковник запаса ЦАХАЛ ответил, реально ли это

Трамп заявил, что Путин якобы выразил готовность стать посредником в вопросе примирения Ирана и Израиля. Впрочем, против этого может выступить одна из сторон конфликта.

Израильский политолог, полковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден в эфире 24 Канала рассказал, что Россия в течение последних 30 лет неоднократно предлагала себя Ирану в качестве посредника. Однако Иран ни разу на это не соглашался.

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Почему Иран может быть против

Чтобы стать посредником, необходимо, чтобы это признали обе стороны.

И речь здесь не об Израиле и США, а прежде всего – об Иране. А Иран не воспринимает Россию как равноправного игрока. Иран хорошо понимает, что Владимир Путин допустил серьезные ошибки,

– сказал Арие Зайден.

Он добавил, что между Россией и Ираном продолжается борьба за влияние в Центральной Азии. Они постоянно соревнуются за региональное доминирование. Поэтому Путин не является реальным игроком на этом поле – ни в Саудовской Аравии, ни в Египте, ни в суннитском мире в целом. Здесь значительно больший вес имеет Реджеп Эрдоган.

Возможно, Путин и мог бы сыграть определенную роль, но пока он не принимает реального участия в процессе. Поэтому, вероятнее всего, именно Соединенные Штаты останутся ключевым посредником в переговорах между Ираном и Израилем.