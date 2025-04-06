Стармер и Макрон заявили о "значительном прогрессе" в размещении иностранных войск в Украине

Лидеры Франции и Британии активно выступают за размещение военного контингента в Украине после полного прекращения огня. Сейчас продолжаются дискуссии относительно формата будущей группировки.

5 апреля премьер Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого коснулись, в частности, и вопроса Украины, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

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Иностранный контингент в Украине

Оба политика признали значительный прогресс, которого удалось достичь в рамках "Коалиции желающих" после встречи военных руководителей в Киеве 4 апреля.

Справка: 4 апреля в Киеве состоялась встреча по размещению иностранного контингента в Украине с участием начальников генеральных штабов французской и британской армий и военного руководства Украины. На мероприятии присутствовал и президент Зеленский. Стороны обсуждали поддержку ВСУ, долгосрочную стратегию восстановления армии и варианты гарантий безопасности после прекращения огня. После украинская сторона анонсировала регулярные встречи военных представителей "Коалиции решительных" в течение следующего месяца.

Также Стармер и Макрон единогласно высказались относительно дополнительных пошлин Трампа. Они согласились, что торговая война не в интересах ни одной из сторон, но ничего не следует исключать, и важно держать бизнес в курсе событий.

Лидеры также поделились своим беспокойством относительно влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии.