В ответ на рост количества нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства других государств ЕС готовит новую систему защиты. Ожидается, что "Стена дронов" полностью будет функционировать до конца 2027 года.

Об этом журналистам сообщили официальные лица. Детали в среду, 15 октября, сообщает The Guardian, передает 24 Канал.

Когда "Стена дронов" заработает в Европе?

Впервые к созданию "Стены дронов" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в сентябре – после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Сначала инициатива касалась укрепления восточных приграничных государств ЕС, но впоследствии ее расширили – после того, как инциденты с неизвестными дронами всколыхнули ряд стран, расположенных дальше на запад.

По сообщению европейских чиновников, Брюссель хочет, чтобы проект "Европейская инициатива по противодействию дронам" начал работать до конца 2026 года и был полностью реализован до конца 2027 года.

Обратите внимание! Информацию об ожидаемых сроках агентству Agence France-Presse сообщили представители ЕС. Однако The Guardian не смог независимо проверить эту информацию.

К слову, "Стена дронов" является одним из нескольких ведущих проектов, которые Еврокомиссия намерена обнародовать в четверг, 16 октября, в рамках плана действий, направленного на подготовку блока к потенциальному нападению Москвы до 2030 года.

В чем проблема проекта "Стена дронов"?