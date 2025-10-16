Даже не в следующем году: когда "Стена дронов" заработает в Европе
- Ожидается, что "Стена дронов" в Европе будет полностью функционировать до конца 2027 года.
- Информацию о сроках реализации для журналистов сообщили европейские чиновники.
В ответ на рост количества нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства других государств ЕС готовит новую систему защиты. Ожидается, что "Стена дронов" полностью будет функционировать до конца 2027 года.
Об этом журналистам сообщили официальные лица. Детали в среду, 15 октября, сообщает The Guardian, передает 24 Канал.
Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО
Когда "Стена дронов" заработает в Европе?
Впервые к созданию "Стены дронов" президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в сентябре – после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Сначала инициатива касалась укрепления восточных приграничных государств ЕС, но впоследствии ее расширили – после того, как инциденты с неизвестными дронами всколыхнули ряд стран, расположенных дальше на запад.
По сообщению европейских чиновников, Брюссель хочет, чтобы проект "Европейская инициатива по противодействию дронам" начал работать до конца 2026 года и был полностью реализован до конца 2027 года.
Обратите внимание! Информацию об ожидаемых сроках агентству Agence France-Presse сообщили представители ЕС. Однако The Guardian не смог независимо проверить эту информацию.
К слову, "Стена дронов" является одним из нескольких ведущих проектов, которые Еврокомиссия намерена обнародовать в четверг, 16 октября, в рамках плана действий, направленного на подготовку блока к потенциальному нападению Москвы до 2030 года.
В чем проблема проекта "Стена дронов"?
- "Стена дронов" столкнулась с критикой еще до реализации, ведь для использования средств ЕС необходимо согласие всех членов. Италия и Греция считают, что оборонные проекты должны приносить пользу всему союзу, а не только восточным государствам, тогда как прифронтовые страны считают инициативу недостаточной.
- Усиление ПВО на восточном фланге НАТО потребует новых инвестиций, в частности создание многоуровневой сети датчиков, интегрированных в систему управления на базе искусственного интеллекта.
- К слову, эксклюзивно в эфире 24 Канала экс-офицер Воздушных Сил и заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский заметил, что Европа предлагает "интересное и технологическое решение", которое будет стоить дорого. Также под вопросом остается время реализации проекта. "Пока я не вижу единства Европы", – добавил эксперт.