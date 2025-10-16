Навіть не наступного року: коли "Стіна дронів" запрацює у Європі
- Очікується, що "Стіна дронів" у Європі буде повністю функціонувати до кінця 2027 року.
- Інформацію про терміни реалізації для журналістів повідомили європейські чиновники.
У відповідь на зростання кількості порушення російськими безпілотниками повітряного простору інших держав ЄС готує нову систему захисту. Очікується, що "Стіна дронів" повністю функціонуватиме до кінця 2027 року.
Про це журналістам повідомили офіційні особи. Деталі в середу, 15 жовтня, повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.
Коли "Стіна дронів" запрацює у Європі?
Уперше до створення "Стіни дронів" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала у вересні – після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Спочатку ініціатива стосувалася зміцнення східних прикордонних держав ЄС, але згодом її розширили – після того, як інциденти з невідомими дронами сколихнули низку країн, розташованих далі на захід.
За повідомленням європейських чиновників, Брюссель хоче, щоб проєкт "Європейська ініціатива з протидії дронам" почав працювати до кінця 2026 року й був повністю реалізований до кінця 2027 року.
Зверніть увагу! Інформацію про очікувані терміни агентству Agence France-Presse повідомили представники ЄС. Однак The Guardian не зміг незалежно перевірити цю інформацію.
До слова, "Стіна дронів" є одним із кількох провідних проєктів, які Єврокомісія має намір оприлюднити в четвер, 16 жовтня, у межах плану дій, спрямованого на підготовку блоку до потенційного нападу Москви до 2030 року.
У чому проблема проєкту "Стіна дронів"?
- "Стіна дронів" зіткнулася з критикою ще до реалізації, адже для використання коштів ЄС необхідна згода всіх членів. Італія та Греція вважають, що оборонні проєкти мають приносити користь усьому союзу, а не лише східним державам, тоді як прифронтові країни вважають ініціативу недостатньою.
- Посилення ППО на східному фланзі НАТО вимагатиме нових інвестицій, зокрема створення багаторівневої мережі датчиків, інтегрованих у систему управління на базі штучного інтелекту.
- До слова, ексклюзивно в етері 24 Каналу ексофіцер Повітряних Сил і заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський зауважив, що Європа пропонує "цікаве і технологічне рішення", яке коштуватиме дорого. Також під питанням залишається час реалізації проєкту. "Поки що я не бачу єдності Європи", – додав експерт.