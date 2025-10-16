У відповідь на зростання кількості порушення російськими безпілотниками повітряного простору інших держав ЄС готує нову систему захисту. Очікується, що "Стіна дронів" повністю функціонуватиме до кінця 2027 року.

Про це журналістам повідомили офіційні особи. Деталі в середу, 15 жовтня, повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

Дивіться також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Коли "Стіна дронів" запрацює у Європі?

Уперше до створення "Стіни дронів" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала у вересні – після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Спочатку ініціатива стосувалася зміцнення східних прикордонних держав ЄС, але згодом її розширили – після того, як інциденти з невідомими дронами сколихнули низку країн, розташованих далі на захід.

За повідомленням європейських чиновників, Брюссель хоче, щоб проєкт "Європейська ініціатива з протидії дронам" почав працювати до кінця 2026 року й був повністю реалізований до кінця 2027 року.

Зверніть увагу! Інформацію про очікувані терміни агентству Agence France-Presse повідомили представники ЄС. Однак The Guardian не зміг незалежно перевірити цю інформацію.

До слова, "Стіна дронів" є одним із кількох провідних проєктів, які Єврокомісія має намір оприлюднити в четвер, 16 жовтня, у межах плану дій, спрямованого на підготовку блоку до потенційного нападу Москви до 2030 року.

У чому проблема проєкту "Стіна дронів"?