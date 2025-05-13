Украина и гарантии безопасности: страны группы "Веймар+" сделали совместное заявление после саммита в Лондоне

В понедельник, 12 мая, в Лондоне состоялась встреча глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховного представителя Евросоюза. По итогам саммита официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

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О чем говорится в совместном заявлении министров

Во время встречи в Лондоне стороны обсудили российскую агрессию против Украины и евроатлантическую безопасность в целом.

По Украине, мы еще раз подтвердили нашу солидарность с украинским народом, выразили соболезнования жертвам недавних атак России и полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ,

– говорится в заявлении.

Министры также приветствовали мирные инициативы под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе. По словам политиков, пока Россия не продемонстрировала серьезных намерений достичь прогресса, однако она должна сделать это без промедлений.

Главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и полному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров по "справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру".

Мир будет устойчивым только тогда, когда он будет основываться на международном праве, включая Устав ООН, а Украина сможет сдерживать и защищаться от любых будущих нападений со стороны России,

– подчеркнули министры.

Во время встречи страны группы "Веймар+" также обсудили дальнейшую поддержку усилий Европы по поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. В совместном заявлении министры заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.

Справка. Группа "Веймар+" была создана зимой 2025 года как ответ на изменение политики Вашингтона относительно войны России против Украины.

В частности политики рассматривают создание коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь "создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление Вооруженных Сил Украины".

Также стороны будут работать над новыми обязательствами в сфере восстановления и восстановления, в частности на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10 – 11 июля