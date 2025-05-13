Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британський уряд.

Дивіться також У Лондоні зустрінуться європейські міністри, щоб обговорити допомогу Україні

Про що йдеться у спільній заяві міністрів

Під час зустрічі в Лондоні сторони обговорили російську агресію проти України та євроатлантичну безпеку загалом.

Щодо України, ми ще раз підтвердили нашу солідарність з українським народом, висловили співчуття жертвам нещодавніх атак Росії та повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– йдеться в заяві.

Міністри також привітали мирні ініціативи під керівництвом США та перспективу подальших переговорів цього тижня. За словами політиків, поки що Росія не продемонструвала серйозних намірів досягти прогресу, однак вона повинна зробити це без зволікань.

Глави МЗС європейських держав долучилися до заклику України до негайного та повного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів щодо "справедливого, всеосяжного та стійкого миру".

Мир буде стійким лише тоді, коли він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, а Україна матиме змогу стримувати й захищатися від будь-яких майбутніх нападів з боку Росії,

– наголосили міністри.

Під час зустрічі країни групи "Веймар+" також обговорили подальше посилення зусиль Європи з підтримки України в її захисті від російської агресії. У спільній заяві міністри заявили, що прагнуть надійних гарантій безпеки для України.

Довідка. Група "Веймар+" була створена взимку 2025 року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо війни Росії проти України.

Зокрема політики розглядають створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки, яка могла б допомогти "створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення Збройних Сил України".

Також сторони працюватимуть над нновими зобов'язаннями у сфері відбудови та відновлення, зокрема на Конференції з відновлення України в Римі 10 – 11 липня